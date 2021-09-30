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Лунный день сегодня 30 сентября 2021 года

Лунный день сегодня 30 сентября 2021 года

Луна — наш верный спутник, от настроения и энергетики которого зависит очень многое в нашей жизни. Астрологи рассказали, каким будет настроение ночного светила сегодня и как можно будет обойти стороной преграды на пути к счастью.


Нас ожидает яркий и позитивный день, поэтому люди будут тянуться к тем, кто обладает светлой аурой. Не упускайте возможности сделать что-то доброе, светлое и хорошее.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день, которому суждено пройти под управлением Рака. Стихия Воды идеально сочетается с убывающей Луной. Поэтому сегодняшний день можно считать как минимум не опасным. Рак — Знак любви, дружбы и семьи, поэтому данная сфера станет сегодня самой важной.

Магнитные бури 30 сентября: сегодня магнитосфера неспокойна, но нет стопроцентной вероятности, что это перетечет в полноценную бурю. Тем не менее оставайтесь спокойными и не переутомляйтесь.

Что принесет удачу сегодня


яркий внешний вид;
помощь близким;
великодушие;
выступления на публике;
знакомства.

Что отпугнет успех в этот день


замкнутость;
надменность;
эгоизм.

Домашние дела по лунному календарю

Дома сегодня можно и даже нужно заниматься делами. Уборка, перестановка мебели, ремонт — все это будет отличным способом вложения сил и времени. Если вам доставляет удовольствие сам процесс, это вдвойне хорошо. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это идеальный день для приобретения и получения в дар домашних животных, растений.

Что надеть в этот четверг


Из одежды эксперты советуют отдавать предпочтение яркой и «позитивной» одежде. Сегодня лучше не использовать для создания образа много черного, так как Луна в Раке это не любит. Очень сильно на энергетику человека влияют принт и узор на одежде. Сегодня с их помощью можно создать очень яркий, необычный образ. Самый лучший цвет на сегодня — оранжевый. Он будет вдохновлять вас на подвиги и повышать харизму.

Из камней-талисманов эксперты советуют отдавать предпочтение минералам, которые провоцируют нас на самые лучшие эмоции. К таким относятся розовый кварц, сердолик, коралл. В плане украшений нет никаких ограничений — можно надевать изделия из любых металлов, из дерева или керамики.

Любовь, семья и общение в 24 лунный день

Это прекрасный день для общения с близкими, для времяпрепровождения с семьей. Нужно как можно больше времени уделять тем, кто вам дорог. Сегодня старайтесь находиться среди людей. Не бойтесь привлекать к себе внимание, знакомиться с новыми людьми. Одиночкам будет везти значительно меньше, чем общительным и открытым личностям.


Упрямым, чрезмерно самоуверенным и эгоистичным людям удача также будет улыбаться значительно реже. Избавьтесь от надменности и самолюбия. Прощайте обиды, общайтесь наравне со всеми. Луна приветствует это и подарит вам за это свое благословение. Это отличный день для романтики и перевода отношений на новый уровень.

Финансы и работа 30 сентября

Большие успехи сегодня ждут тех, кто любит работать в команде. Это идеальный день для публичных выступлений. Удача ожидает политиков, преподавателей, а также всех, кто вынужден будет выступать перед публикой. В этот 24 лунный день донести до людей свои идеи и видение мира будет гораздо проще обычного.

Что касается денег, то их астрологи советуют тратить осторожно. Самый лучший способ вложения средств — чужая радость. Сегодня очень полезно покупать подарки людям. Самый ценный ресурс — время, поэтому не бойтесь делать покупки, которые вам его сэкономят сейчас или в будущем.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Не бойтесь устраивать праздники и веселье, собираться компанией друзей. Оставляйте часть сил на себя, на свои увлечения, на действительно важные вещи. Это день оптимистов, а также тех, кто смотрит на мир с позитивом в любой ситуации. Если для вас не существует неразрешимых проблем, значит, вам сегодня повезет.

Будьте милосердными и великодушными сегодня, но не для того, чтобы покорить чье-то сердце, а просто ради того, чтобы сделать доброе дело. Самую большую радость в этот день вам принесет улыбка близкого человека, слова благодарности за вашу помощь, содействие и великодушие.

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По материалам: dailyhoro.ru

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