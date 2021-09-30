Мигрантам-нелегалам пора паковать чемоданы

Тема: Постановления правительства

00:27 Автор: Марина Третьякова

С 1 октября Министерство внутренних дел сможет выдворять иностранных граждан, которые не успели оформить законный статус на территории России. Согласно указу президента, временный запрет на высылку нелегалов истекает 30 сентября.

Указ действует с 16 июня, он позволял иностранцам, которые после этой даты утратили законные основания для пребывания в России, обратиться в МВД и получить легальный статус. Воспользоваться такой возможностью они могли до 30 сентября. До этого момента правоохранители не могли принимать решения о выдворении или депортации нелегалов с последующим запретом на въезд. С 1 октября полиция может принять решение о принудительной высылке в отношении мигрантов, у которых нет законных оснований оставаться в России.

При этом вовремя оформленные документы для временного или постоянного проживания иностранцев в нашей стране будут продлеваться до 31 декабря 2021 года включительно.





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МВД неоднократно предупреждало иностранных граждан об истечении моратория на высылку и призывало решить все проблемы с документами. При этом в СМИ звучали прогнозы, что президент вновь продлит временный запрет на выдворение. В частности, о такой вероятности сообщал «Коммерсант» со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. Однако к вечеру 29 сентября никаких официальных заявлений на этот счёт от президента и правительства не было.

#мигранты

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