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Минздрав призвал ввести дополнительные требования к электронным сигаретам

Минздрав призвал ввести дополнительные требования к электронным сигаретам

22:50  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Министерство здравоохранения считает необходимым ввести дополнительное регулирование вкусового состава наполнителей электронных сигарет для профилактики курения несовершеннолетних. Об этом заявил в четверг замглавы ведомства Олег Салагай на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Мы, безусловно, поддерживаем высказанные предложения в части ограничения маркетинга, в части регулирования электронных сигарет. (…) Это необходимость дополнительного регулирования наполнителей электронных сигарет, это то, что сказывается на их привлекательности для несовершеннолетних, для детей», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Замминистра также призвал рассмотреть вопросы дополнительных требований к выкладке и условиям продаж сигарет.

В июле Салагай сообщал о планах ведомства проработать запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсичных веществ.

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Правительство утвердило концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции в 2019 году. Согласно документу, к 2035 году планируется уменьшить число курильщиков с 29 процентов до 21 процента, а также максимально снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. Всего в плане содержится более двадцати мероприятий. 



#табак #здравоохранение


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По материалам: pnp.ru

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