Младшая дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме на Неделе моды в Париже

Вадим Карасев

Сегодня в рамках Недели моды в Париже состоялся показ весенне-летней коллекции Coperni, главным открытием которого стала 23-летняя дочь Стива Джобса Ив. Младшая дочь покойного сооснователя корпорации Apple впервые приняла участие в модном дефиле. На подиум Ив вышла в облегающей футболке кислотно-зеленого цвета и черной мини-юбке с узорами из страз. Образ начинающей модели завершали футуристические очки в белой оправе с оранжевыми линзами.





Ив Джобс

В своем инстаграме Ив уже поделилась впечатлениями от своего первого серьезного показа. Она опубликовала фото, сделанные во время подготовки к дефиле, и поблагодарила дизайнеров бренда Себастьена Мейера и Арно Вайнта, а также всю команду, которая работала с ней в этот день.

Я не могу выразить словами, настолько эта коллекция необычная! Для меня было честью стать частью шоу Coperni. Поздравляю моих любимых Арно Вайнта, Себастьена Мейера и всю команду,

— написала Ив.









Напомним, что с детства Ив Джобс профессионально занимается конным спортом, а в 2020 году дебютировала в качестве модели: снялась в рекламной кампании косметического бренда Glossier. Прошедший показ же стал новой главой в ее модельной карьере.









Участие в новом показе Coperni также приняла модель Джиджи Хадид. Она вышла на подиум в кроп-топе кирпичного цвета и длинной серебристой юбке в пайетках. Необычные сочетания в весенне-летней коллекции бренда объясняются тем, что при ее создании дизайнеры вдохновлялись эпохой нулевых. В новом сезоне Себастьен Мейер и Арно Вайнт предлагают обратить свое внимание на вещи с заниженной талией, брюки-карго, рубашки в гавайском стиле, бра и кроп-топы, а также полупрозрачные болеро с длинным рукавом и яркие и массивные аксессуары.





Джиджи Хадид













































































Яна Марковская