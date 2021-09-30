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Национальная сборная «Абилимпикс» проходит сборы в «Смене»

Национальная сборная «Абилимпикс» проходит сборы в «Смене»

Во Всероссийском детском центре «Смена» проводятся тренировочные сборы расширенного состава национальной сборной «Абилимпикс», в состав которой входят более 400 человек из 45 регионов страны: конкурсанты, сопровождающие, тренеры и наставники, информирует Минпросвещения России.

С видеоприветствием к участникам сборов обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Быть мастером в своём деле – это большое искусство и большая радость. Умение делать что-либо придает человеку уверенности, вызывает уважение у его близких и тех, кто узнаёт об этом умении и мастере. И я горжусь каждым участником «Абилимпикса»! Все вы демонстрируете трудолюбие, упорство в достижении цели, огромное человеколюбие, ведь то, что вы делаете, направлено на улучшение жизни людей. А ещё вы показываете пример смелости ставить высокие цели и идти к ним. Желаю вам веры в себя и отличных результатов!» – отметил Министр просвещения.

В этом году образовательная программа тренировочных сборов «Абилимпикс» предусматривает как групповую, так и общекомандную работу. Участники пройдут тренинги специальных и надпрофессиональных навыков, разберут форс-мажорные ситуации на чемпионатах. Особое внимание будет уделено отработке языковых навыков.

Занятия организованы в игровой форме на основе ситуаций, которые могут возникнуть у кандидатов во время проведения международного чемпионата.

Тренеры и наставники получат возможность повысить свою квалификацию. Для них будет организовано и обучение по программе повышения квалификации «Эффективные инструменты наставника».

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

С 23 по 29 мая 2022 года в Москве состоится Х Международный чемпионат «Абилимпикс». Мероприятия пройдут при поддержке Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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