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Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу "Королевские кобры"

Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу "Королевские кобры"

Несколько недель назад стало известно, что популярная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева запускает собственное дрэг-шоу "Королевские кобры". В нем принимают участие дрэг-артисты (мужчины, которые используют женские образы и одежду и устраивают яркие музыкальные шоу). Сегодня в сети появился первый выпуск нового проекта Ивлеевой.


Этот момент Ивлеева назвала историческим и отметила, что это первое дрэг-шоу в российском YouTube.

"Королевские кобры" — самый масштабный проект, в котором я участвовала. Все, кто видел съемку, отметили, что она не уступает телевизионной!

— похвасталась Настя.

Она рассказала, что была проделана колоссальная работа и ее шоу — оригинальное, а не адаптация популярного американского реалити "Королевские гонки Ру Пола".

К первому съемочному дню мы шли больше полугода. Наша команда работала над уникальной концепцией ("Кобры" — не адаптация Ru Paul!), знакомилась с дивами и, конечно, ставила шикарные номера. Мы собрали 36 (!) дрэг-див из России и СНГ, которые поборются за звание королевы нашего шоу и денежный приз в 1 000 000 рублей. Нас ждет шесть отборочных выпусков и один финальный, который и определит главную кобру! В каждом выпуске: липсинг-баттлы, звездные гости, танцы, невероятные костюмы и декорации!

— рассказала Ивлеева.

Соведущим Насти в первом выпуске стал известный шоумен Александр Гудков.

Как российские зрители отнесутся к новому шоу Ивлеевой, сказать сложно — все-таки формат для них новый и непривычный. Но видео, появившееся на YouTube всего несколько часов назад, уже стремительно набирает просмотры.Уже нашлись и те, кого оно возмутило. Так, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец подала жалобу в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием запретить шоу Ивлеевой к показу на телевидении и в сети, так как оно, по ее мнению, пропагандирует "нетрадиционные сексуальные отношения".

Из СМИ стало известно, что блогер Настя Ивлеева, с аудиторией только в социальной сети Instagram почти 19 млн человек, запускает свое танцевальное шоу "Королевские кобры", организаторами которого заявлено участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин. В публикациях, в том числе среди несовершеннолетних, транслируется информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Прошу принять меры по блокировке сайтов и иных интернет-ресурсов, транслирующих недопустимый контент, а также по недопущению выпуска шоу трансвеститов "Королевские кобры" блогера Насти Ивлеевой на телевидении и в сети,

— говорится в ее обращении.


Настя Ивлеева
Александр Гудков и Настя Ивлеева
Кадр из шоу "Королевские кобры"



К нам дрэг-культура (drag — это аббревиатура dressed as a girl, что переводится как "одетый как девочка") пришла из США. Ее расцвет приходится на 50-е годы прошлого века и связан с развитием ЛГБТК-сообщества. В то время мужчин, одетых как женщины, преследовали по закону, так же как и геев. Дрэг-квин были вынуждены выступать в подпольных клубах, на которые совершались полицейские облавы. Однако после того как в 1969 году дрэг-артисты и представители ЛГБТК-сообщества дали отпор полицейским в клубе Stonewall Inn в Нью-Йорке, все изменилось. Дрэг-движение получило большую поддержку у общества и стало очень популярным, а его представителей перестали преследовать.
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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