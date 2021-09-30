Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону на площадке лицея № 11 объявлены имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Они продолжат борьбу за звание учителя года в ходе испытаний «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых станет известна пятерка призёров, информирует Минпросвещения России.

Лауреатами конкурса стали:

Барат Артём Александрович, учитель физики школы № 1520 имени Капцовых (Москва);

Власова Екатерина Ивановна, учитель начальных классов начальной школы-детского сада № 14 Шелеховского района (Иркутская область);

Голованова Мария Вячеславовна, учитель английского языка гимназии № 122 имени Ж.А. Зайцевой города Казани (Республика Татарстан);

Дымбрылова Раджана Баяровна, учитель английского языка Лингвистической гимназии № 3 города Улан-Удэ (Республика Бурятия);

Ильина Анастасия Николаевна, учитель английского языка Красноярской средней общеобразовательной школы № 1 села Красный Яр (Астраханская область);

Костылева Екатерина Сергеевна, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область);

Кочарян Элен Кареновна, учитель истории и обществознания Юридической гимназии № 9 имени М.М. Сперанского города Ростова-на-Дону (Ростовская область);

Кушхова Карина Арсеновна, учитель английского языка школы № 5 города Майского (Кабардино-Балкарская Республика);

Макаева Хава Асланбековна, учитель русского языка и литературы школы № 7 города Грозного (Чеченская Республика);

Морозов Дмитрий Владимирович, учитель истории школы № 38 города Хабаровска (Хабаровский край);

Пятакова Полина Алексеевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева города Краснодара (Краснодарский край);

Соколов Алексей Михайлович, учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Губернаторского лицея № 101 имени народного учителя Российской Федерации Ю.И. Латышева при УлГПУ имени И.Н. Ульянова города Ульяновска (Ульяновская область);

Тимченко Мария Александровна, учитель информатики и математики средней общеобразовательной школы «Агалатовский центр образования» деревни Агалатово (Ленинградская область);

Шрамко Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева города Ставрополя (Ставропольский край);

Щукина Елена Владимировна, учитель химии средней общеобразовательной школы «Петролеум+» города Перми (Пермский край).

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».