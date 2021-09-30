Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович, Елена Перминова и другие на показе Balmain

Вадим Карасев

Вчера в Париже Оливье Рустен отметил десятилетие в качестве креативного директора Balmain — по современным меркам срок на одном посту в модной индустрии весьма приличный, так что и шоу было под стать этому юбилею. Показ, прошедший в концертном зале La Seine Musicale, скорее напоминал рок-концерт — поклонники толкались у сцены, пытаясь снять самые яркие моменты, звездные гости наблюдали за действом с вип-трибун.Ну а в показе приняли участие Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Милла Йовович, Карла Бруни, Наташа Поли, Лара Стоун и другие иконы мира моды. В показе также приняли участие манекенщики Джордан Барретт и Фернандо Касабланкас, которые недавно сыграли свадьбу. Ну а гостями шоу стали Елена Перминова, Мэй Маск, Алессандра Амбросио, звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман, которая не так давно совершила каминг-аут как трансгендерная женщина, и многие другие.

Культовые модели появились на сцене во второй части показа, которая была посвящена переосмысленным самым ярким и узнаваемым моделям дома, созданным при Рустене.

Открывала это второе отделение Наоми Кэмпбелл в блестящем вязаном вечернем платье, а ее выход сопровождала не музыка, а запись телефонного звонка Бейонсе, давней поклонницы бренда, с поздравлениями и комплиментами в адрес дизайнера. Напомним, что Рустен создал костюмы для ее знаменитого выступления на фестивале Coachella в 2018 году, а после они выпустили и совместную капсульную коллекцию.





Наоми Кэмпбелл









Наталья Водянова





В этой части показа на подиуме были также представлены золотые мини-платья, усыпанные камнями, жемчугом и кристаллами — узнаваемые фасоны были украшены еще ярче и богаче, чем обычно.





Милла Йовович





Карла Бруни





Наташа ПолиМариякарла БосконеЛара Стоун





Надеж дю БоспертусЭди КэмпбеллСинди Бруна





Карен ЭлсонПрешес ЛиИмаан Хаммам

В первой части дефиле особым декором модели не отличались, но здесь ставка была сделана на крой и фактуры ткани. Как и многие другие дизайнеры, в будущем сезоне Рустен явно призывает обнажаться — в коллекции много откровенно сексуальных фасонов. Свой звездный час в коллекции и у цепей — дизайнер превратил в них даже топы и сумки.













Джордан БарреттФернандо Касабланкас





Внимание стоит обратить на наряды бежевых оттенков, а также топы из жатой кожи — все это явно вдохновит тех, кто был без ума от выхода Зендаи на Венецианском кинофестивале в созданном на заказ платье Balmain. Еще одним кивком в сторону кинематографа можно назвать белое платье, в котором явно угадывается культовый наряд Миллы Йовович из фильма "Пятый элемент", созданный Жан-Полем Готье. Учитывая, что Милла Йовович была и лицом кампаний Balmain, творческая взаимосвязь вполне понятна.









Гости показа





Елена Перминова













Елена Перминова и Алиса ВольскаяСаша Лусс









Алессандра Амбросио









Мэй Маск и Алессандра АмбросиоМэй МаскDoja Cat





Томми ДорфманНадя Бесчетникова