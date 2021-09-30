Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия
История как предмет школьного изучения связана со всеми остальными предметами школьной программы, поэтому важно включать исторические связи и в уроки географии, и в уроки математики, и в уроки литературы. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» заявил член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, директор столичной школы № 45 имени Л.И. Мильграма Михаил Шнейдер.
Так, при разговоре о географии важно упомянуть о том, как открытия в естественных науках повлияли на человечество, а при разборе эпизодов Второй мировой войны говорить о сопереживании тем людям, которые оказывались на поле сражений, работали в тылу.
По словам Михаила Шнейдера, включение истории в разные предметы позволяет научить ребенка не только высказывать мысли о прочитанном, но и формировать собственное мнение о проблемах, анализировать их, видеть, как происходящее в разных областях повлияло на историю человечества.
Также он отметил, что «преподавание истории невозможно без фундаментальной подготовки учителей: историей должно быть пронизано и социальное познание, и антропология».