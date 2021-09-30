Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия

История как предмет школьного изучения связана со всеми остальными предметами школьной программы, поэтому важно включать исторические связи и в уроки географии, и в уроки математики, и в уроки литературы. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» заявил член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, директор столичной школы № 45 имени Л.И. Мильграма Михаил Шнейдер.

Так, при разговоре о географии важно упомянуть о том, как открытия в естественных науках повлияли на человечество, а при разборе эпизодов Второй мировой войны говорить о сопереживании тем людям, которые оказывались на поле сражений, работали в тылу.

«Что такое Великая Отечественная война? Сразу очевидны подвиги, армия, сражения и так далее. Но есть еще и проблема человека на войне. Да, ее первыми поставили литераторы, журналисты, но сейчас уже и историки наработали много материалов, нашли много фактов по теме. И соединение всей этой информации для ученика обеспечивает его полное понимание того, что происходило. Говоря не только о датах и передвижении войск, но и о том, каково было на войне людям, мы воспитываем в детях сопереживание, а это тоже необходимо для полноценного развития ребенка. Живой истории должно быть больше в школьных программах», – подчеркивает спикер.

По словам Михаила Шнейдера, включение истории в разные предметы позволяет научить ребенка не только высказывать мысли о прочитанном, но и формировать собственное мнение о проблемах, анализировать их, видеть, как происходящее в разных областях повлияло на историю человечества.

«Научить понимать текст – задача всего педагогического коллектива школы. Ни одному сообществу предметников, будь то историки или математики, не стоит замыкаться в себе. В одиночку никогда не сделать для ученика того, что можно вместе», – комментирует эксперт.

Также он отметил, что «преподавание истории невозможно без фундаментальной подготовки учителей: историей должно быть пронизано и социальное познание, и антропология».

