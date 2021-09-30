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Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия

Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия

История как предмет школьного изучения связана со всеми остальными предметами школьной программы, поэтому важно включать исторические связи и в уроки географии, и в уроки математики, и в уроки литературы. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» заявил член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, директор столичной школы № 45 имени Л.И. Мильграма Михаил Шнейдер.

Так, при разговоре о географии важно упомянуть о том, как открытия в естественных науках повлияли на человечество, а при разборе эпизодов Второй мировой войны говорить о сопереживании тем людям, которые оказывались на поле сражений, работали в тылу.  

«Что такое Великая Отечественная война? Сразу очевидны подвиги, армия, сражения и так далее. Но есть еще и проблема человека на войне. Да, ее первыми поставили литераторы, журналисты, но сейчас уже и историки наработали много материалов, нашли много фактов по теме. И соединение всей этой информации для ученика обеспечивает его полное понимание того, что происходило. Говоря не только о датах и передвижении войск, но и о том, каково было на войне людям, мы воспитываем в детях сопереживание, а это тоже необходимо для полноценного развития ребенка. Живой истории должно быть больше в школьных программах», – подчеркивает спикер.

По словам Михаила Шнейдера, включение истории в разные предметы позволяет научить ребенка не только высказывать мысли о прочитанном, но и формировать собственное мнение о проблемах, анализировать их, видеть, как происходящее в разных областях повлияло на историю человечества.   

«Научить понимать текст – задача всего педагогического коллектива школы. Ни одному сообществу предметников, будь то историки или математики, не стоит замыкаться в себе. В одиночку никогда не сделать для ученика того, что можно вместе», – комментирует эксперт.  

Также он отметил, что «преподавание истории невозможно без фундаментальной подготовки учителей: историей должно быть пронизано и социальное познание, и антропология».
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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