Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний день сентября. Чтобы понять, каким он будет в плане энергетики и удачи, важно обратиться за помощью к древней науке нумерологии. Следуйте рекомендациям экспертов в этой области, чтобы обрести успех во всех сферах жизни.

Сегодня очень полезным будет умение читать знаки судьбы. Вселенная постарается предупредить нас об опасности или, наоборот, о приближении чего-то светлого и хорошего.

Число-покровитель 30 сентября 2021 года

Чтобы узнать, каким будет этот день и как можно привлечь удачу, необходимо выяснить, какое число управляет энергетическими потоками. Для этого необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели. 3+0+0+9+2+0+2+1+4=21. 2+1=3.

Тройка символизирует любовь к миру, общение с Богом и судьбой. Сегодня у большинства из нас появится возможность очистить карму, начать новую жизнь, обрести уверенность, любовь к себе и к миру. Работоспособность будет немного снижена, потому что Тройка заставляет нас много думать и размышлять о проблемах, о будущем и о прошлом. Многие из нас смогут найти смысл жизни и поставить перед собой новые высшие цели. Именно поэтому символом этого дня становится единорог. Этот день обязан быть необычным.





События 30 сентября из прошлого

30 сентября 1139 года произошло одно из самых сильных и разрушительных землетрясений в истории мощностью в 11 баллов. Количество погибших составило 230 000 человек. Сильнейшие толчки сильно изменили ландшафт, образовав несколько озер.

30 сентября 1452 года была напечатана первая в мире книга. Ею стала Библия. 30 сентября 1882 года заработала первая в мире гидроэлектростанция. Также 30 сентября, но уже 1846 года впервые в истории был вырван зуб с использованием анестезии. Это прекрасный день для новых начинаний и попыток стать первыми в чем-то важном.

30 сентября 1928 года был создан пенициллин. Это большой шаг вперед для всех медицины и для человечества в целом. Несмотря на то, что Тройка признает эзотерические учения, научные изыскания и получение знаний тоже будут довольно успешными.

В этот день происходило много важных событий военного характера — наступательные операции, сражения, конфликты, смена власти. Тройка постарается не допустить агрессии сегодня. Опасайтесь проявления грубой силы со своей стороны.

Советы нумерологов на этот четверг

Эксперты советуют отказаться от девиза «На войне все средства хороши». Сегодня важно помнить о том, что у любого вашего действия будут последствия. Чем чище ваши помыслы и чем больше добра вы принесете людям, тем лучше.

Тройка любит, когда мы прощаем друг друга. Совершенных людей не существует — помните об этом, если вам захочется обвинить кого-то.

В этот день у вас будет возможность встретить на своем пути вторую половинку. Одиноким людям улыбнется удача в процессе поиска любви. Не переставайте искать.

Сегодня идеальный день для использования на практике советов, которые вам давали ранее ваши друзья и близкие люди.

Старайтесь сегодня спокойнее относиться к агрессорам и врагам. Те, кто вас недолюбливает, — это либо глупцы, либо завистники. Вы не исправите этих людей. Относитесь ко всему спокойнее.

Не сорите деньгами. Тройка этого не одобряет. Будьте экономнее и не тратьте средства на то, что не имеет никакой пользы.

Талисманы удачи на 30 сентября

В этот день полезными будут любые духовные предметы — иконы, статуэтки, крестики, хамса и так далее. Все, что напоминает вам о Боге и о том, что он о вас заботится, поможет решить проблемы и преодолеть трудности.

Руны Кано и Отал. Эти две руны можно наносить в паре. Они воздействуют на нашу энергетику и судьбу, очищая разум от негатива и делая нас более сильными ментально. Также эта пара рун поможет привлечь удачу. Вот как они выглядят:







