Основу для военных пенсий в 2022 году индексировать не будут

20:01 Автор: Тамила Аскерова

Законопроект: № 1258305-7

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о продлении до 1 января 2023 года заморозки ежегодного увеличения на два процента размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий.

Денежное довольствие военных состоит из оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и дополнительных выплат. Военным, уволенным со службы и имеющим выслугу в 20 лет и более полагается 50 процентов от денежного довольствия. Кроме того, за каждый год свыше 20 лет им начисляются дополнительные три процента. Военнослужащим с трудовым стажем в 25 лет и более полагается 50 процентов сумм денежного довольствия и за каждый год стажа свыше 25 лет им начисляется дополнительно один процент указанных сумм денежного довольствия.

Согласно действующему законодательству с 2013 года ежегодно денежное довольствие должно индексироваться на два процента, но с 2015 года индексацию временно приостановили. Проектом предлагается заморозка увеличения денежного довольствия для военных ещё на год.

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Военные пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих и ряда других категорий силовиков, в частности, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, военных следователей и прокуроров, пожарных и росгвардейцев.

Однако с 2012 года при исчислении пенсии учитывается не все их денежное довольствие, в частности с 2019 года — лишь 73,68 процента. Кабмин предложил увеличить так называемый «понижающий коэффициент» до 74 процентов.

Вместе с тем, само денежное довольствие действующих военнослужащих и силовиков индексируется на четыре процента с 1 октября 2022 года в рамках законопроекта о бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Таким образом, военные пенсии все же вырастут.

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