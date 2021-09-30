Отец Бритни Спирс протестует против своего отстранения от опекунства над дочерью: "Суд ошибся"

Вадим Карасев

В затяжной битве 39-летней Бритни Спирс за свободу вчера произошло важное событие — суд отстранил ее отца Джейми Спирса от должности ее опекуна и таким образом снял с него полномочия распоряжаться в том числе финансами певицы. Речь пока идет о временной мере — до конца года состоянием звезды поп-сцены будет заведовать профессиональный аудитор.

Однако принимать это поражение молча отец Бритни явно не намерен. Через доверенное лицо мужчина уже передал прессе свой комментарий касательно отстранения.

Мистер Спирс безоговорочно любит свою дочь Бритни. В течение тринадцати лет он пытался делать то, что в ее интересах, будучи ее опекуном и отцом. Так было с самого начала, когда она добровольно приняла опекунство и когда было заключено это соглашение, которое включало в себя помощь ей ​​в возрождении ее карьеры и восстановлении отношений с детьми. Каждый, у кого был родственник с психическими проблемами, способен понять, сколько сил и ежедневных забот требует такая помощь. Мистер Спирс также был вынужден прикусить язык и не отвечать на все ложные, спекулятивные и необоснованные нападки на него со стороны определенных представителей общественности, средств массовой информации или, в последнее время, собственного адвоката Бритни. Все эти факты привели к тому, что вчерашнее слушание было разочаровывающим и, честно говоря, стало потерей для Бритни. Суд ошибся и поступил неправильно, отстранив от должности мистера Спирса и назначив на его место незнакомца для управления имуществом Бритни. Тем самым суд продлил опекунство, которое Бритни просила прекратить этим летом. Опять же, именно мистер Спирс выступил с инициативой подать прошение о прекращении опекунства, когда ни бывший адвокат Бритни, назначенный судом, ни ее новый адвокат, нанятый частным образом, не сделали этого. Именно мистер Спирс просил суд на вчерашнем слушании немедленно прекратить опекунство, в то время как собственный адвокат Бритни возражал против этого,

— говорится в заявлении, которое предоставила адвокат Спирса Вивиан Л. Торин.





Бритни Спирс с отцом

Однако в прессе приводятся следующие слова адвоката Бритни в суде:

Бритни хочет, нуждается и заслуживает упорядоченного перехода. Она подвергалась насилию со стороны этого мужчины в течение последнего десятилетия и с самого детства. Бритни Спирс под присягой свидетельствовала о жестокости и токсичном присутствии Джеймса Спирса в ее жизни.

Решение об отстранении вчера в Верховном суде Лос-Анджелеса вынесла судья Бренда Пенни, которая курирует дело об опекунстве (летом, когда Бритни давала показания по телефону, она общалась именно с Пенни).

Отстранение от должности в интересах Бритни Спирс. Текущая ситуация не выдерживает критики,

— заявила судья.

Также было объявлено, что это решение суда не подлежит обжалованию.





Адвокат певицы Мэтью Розенгарт также успел пообщаться с журналистами и, конечно, назвал решение важной победой в деле.

Думаю, вы можете предположить, что она очень счастлива! Наша цель — полностью освободить Бритни от опекунства до того, как 2 декабря ей исполнится 40 лет,

— сказал адвокат.

Следующее слушание по делу назначено на 12 ноября и ожидается, что именно тогда будет решаться вопрос о полном упразднении опекунства.





Надя Бесчетникова