Пенсионный фонд: процедуру назначения пенсии можно ускорить

10:03 Автор: Александра Гуляева

Ускорить процедуру назначения пенсии можно через работодателя. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по Курской области.

Работодатель имеет право обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда за установлением страховой пенсии, выплатой и доставкой пенсии застрахованным. Для этого нужно письменное согласие работников.

«Также работодатель может направить в электронном виде по защищенным каналам связи заявление и иные необходимые для назначения пенсии документы в территориальные органы ПФР с их заверением усиленной квалифицированной электронной подписью», — сообщает Пенсионный фонд.

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Благодаря этому оформление пенсии займёт меньше времени. Работодатель формирует пакет документов в электронном виде заранее. В случае, если понадобятся дополнительные сведения о стаже или зарплате, сотрудника уведомят об этом через работодателя и при необходимости помогут в получении недостающих документов.

Также через работодателя можно подать заявление и на назначение страховой пенсии.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится, средства на индексацию заложены в проект бюджета.

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