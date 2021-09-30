Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области

Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области

Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области

Первый школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России открылся в Архангельской области, сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области. 

Он создан в рамках работы по реализации национального проекта «Образование». Площадкой для «Кванториума» стала школа № 77 столицы Поморья.

«Это первый из школьных «Кванториумов» в нашем регионе. В планах в течение трех ближайших лет создать еще четыре таких детских технопарка. Помимо Архангельска, в проекте планируется участие школ из Северодвинска и Котласа. Мы продолжаем активно развивать проекты, связанные с детским техническим творчеством. И открывшийся «Кванториум» – очередное тому доказательство. У нас, например, уже работают большой «Северный Кванториум» и Дом научной коллаборации», – отметил председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

По словам министра образования Поморья Олега Русинова, на создание первого школьного «Кванториума» было выделено более 21 миллиона рублей из разных бюджетов. 

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
Гороскоп на октябрь 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович, Елена Перминова и другие на показе Balmain
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Милла
Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»
Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»
Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области
Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской
В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства
В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка:

Топ на сегодня

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя

Еще по теме

Первый в Поморье школьный технопарк «Кванториум» заработает в новом учебном году
В Бердске на базе лицея № 6 открылся первый школьный технопарк «Кванториум»
В Пензе открылся первый в Приволжском Федеральном округе и Пензенской области школьный «Кванториум»
В Кировской области открылся первый школьный технопарк «Кванториум»