Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области

Первый школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России открылся в Архангельской области, сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.

Он создан в рамках работы по реализации национального проекта «Образование». Площадкой для «Кванториума» стала школа № 77 столицы Поморья.

«Это первый из школьных «Кванториумов» в нашем регионе. В планах в течение трех ближайших лет создать еще четыре таких детских технопарка. Помимо Архангельска, в проекте планируется участие школ из Северодвинска и Котласа. Мы продолжаем активно развивать проекты, связанные с детским техническим творчеством. И открывшийся «Кванториум» – очередное тому доказательство. У нас, например, уже работают большой «Северный Кванториум» и Дом научной коллаборации», – отметил председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

По словам министра образования Поморья Олега Русинова, на создание первого школьного «Кванториума» было выделено более 21 миллиона рублей из разных бюджетов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.