Почти 50 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, сообщили в Минздраве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:16 Автор: Александра Гуляева

Источник: ТАСС

Более 49 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили около 40 миллионов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

По словам Мурашко, темпы вакцинации сейчас выше всего в Пензенской области, на Чукотке, в Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Мордовии, Мурманской области, Карелии и Башкортостане.

«Первым компонентом сегодня по стране уже привито более 49 миллионов человек. Оба компонента получили более 40 миллионов человек. <...> Более 1,5 миллиона граждан Российской Федерации вакцинированы «Спутником Лайт», — сказал министр.

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Он также сообщил, что запасов вакцин в регионах хватит больше, чем на два месяца. Все организационные и административные вопросы, касающиеся вакцинации граждан, отработаны в полной мере, заявил Мурашко.

Глава Минздрава рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в стационары, не были вакцинированы. Под наблюдением врачей из-за заражения COVID-19, по словам министра, сейчас находится около 900 тысяч человек.

Также Мурашко заявил, что на данный момент более 72 процентов медицинских работников сделали прививки от коронавируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».

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На прошлой неделе стало известно, что в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Уточнялось, что в случае принятия положительного решения о регистрации препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей.

#вакцинация #коронавирус

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