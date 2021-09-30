Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери Клавдии

Вадим Карасев

У 50-летней Кристины Орбакайте трое детей: 30-летний сын Никита от Владимира Преснякова, 23-летний Дени от Руслана Байсарова и девятилетняя дочь Клавдия от нынешнего супруга, 43-летнего Михаила Земцова.

В интервью сайту Teleprogramma.pro певица рассказала о характере и увлечениях своей дочери. Так, Орбакайте отметила, что Клавдия растет очень заботливой девочкой и часто помогает своей маме:

Когда я, например, собираюсь куда-то и наношу мейкап, дочка обязательно рядом — будет прихорашиваться и улавливать стилистические моменты, а иногда и давать мне советы в выборе образов, нарядов, аксессуаров. И если она оказывается со мной на съемках, всегда помогает мне, опекает меня, советует — моя настоящая помощница,

— рассказала звезда.





Кристина Орбакайте с дочерью Клавой

Певица также призналась, что они с мужем, в свою очередь, помогают дочке с выполнением домашнего задания, которое Клава не всегда делает охотно.

Могу признаться — с уроками бывает нелегко! Завидую тем родителям, у кого дети сами бегут делать уроки с удовольствием. Клавдия старается учиться, говорит на трех языках, а я ей стараюсь помогать — не по всем предметам, конечно. У нас есть некое распределение: например, я помогаю по русскому языку, музыке. Папа принимает участие в изучении английского, испанского, математики. Вместе выполняем творческие задания, мастерим поделки, рисуем,

— поделилась Орбакайте.





Кристина Орбакайте отметила, что у них с Михаилом сложились очень доверительные отношения с дочерью: она делится с ними своими переживаниями, а они внимательно следят, чтобы она не столкнулась в школе с буллингом.

Мы порой даем какие-либо советы, потому как не всегда и не в каждом классе все бывает гладко: у детей разные характеры, разные семьи и воспитание. Мы пока не сталкивались с какой-то серьезной проблемой. Клавдия только в четвертом классе, но все же случаются иногда легкие конфликты в школе среди девочек. Поэтому держим руку на пульсе,

— призналась Кристина.

Конечно, пока рано говорить, какую профессию выберет Клава, но, судя по всему, она готова пойти по стопам своих звездных мамы и бабушки. Клавдия увлекается музыкой, поет (причем на трех языках!), танцует и снимается в клипах. При этом Орбакайте отмечает, что профессионально ее дочь вокалом не занимается, но петь она очень любит, так что они ее увлечение готовы только поддерживать.





Мариана Панкина