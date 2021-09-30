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Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть проект бюджета 28 октября

Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть проект бюджета 28 октября

18:44  Автор: Тамила Аскерова



Проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Государственная Дума VIII созыва может рассмотреть в первом чтении 28 октября, заявил председатель Комитета Госдумы VII созыва по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Об этом в четверг сообщает пресс-служба фракции.

Правительство 30 октября внесло в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы. Документ свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в три процента в течение ближайших трёх лет. Согласно проекту, следующие два года бюджет будет профицитным. 

«Комитет по бюджету рекомендует Совету Госдумы назначить рассмотрение проекта закона о бюджете на 28 октября. Это позволит ввести, по существу, бюджетный процесс в традиционные сроки, в которые рассматривались проекты о бюджете», — сказал Макаров.

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Парламентарий обратил внимание, что в максимально быстром рассмотрении бюджетного пакета заинтересованы все регионы страны. «На основании этих материалов они будут принимать свои бюджеты», — пояснил глава думского комитета.

Андрей Макаров напомнил, что перед рассмотрением бюджета на трехлётку депутаты должны рассмотреть отчёт об исполнении бюджета прошлого года. В этой связи Комитет Госдумы по бюджету предложил рассмотреть отчет об исполнении бюджета 2020 года 19 октября. В эти же сроки, как ожидается, будут рассмотрены и отчёты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов.

Доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили расходы


По его словам, новому комитету по бюджету предстоит очень сложный график работы, так как нужно будет рассмотреть каждую госпрограмму, прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики, а также основные направления денежно-кредитной политики и весь объём документов, который проходит вместе с бюджетом.

Во вторник Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что потенциал федерального бюджета на ближайшие три года нужно реализовать как бюджет развития и инструмент для достижения национальных целей.



#деньги

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По материалам: pnp.ru

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