«Пушкинскую карту» оформили более 2 млн человек за месяц

«Пушкинскую карту» оформили более двух миллионов человек за месяц, сообщает Министерство культуры Российской Федерации.

«Проект стартовал месяц назад. И темпы подключения к программе превысили наши ожидания – с 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 миллионов человек. На сегодня количество купленных билетов – более 360 тысяч на сумму, превышающую 271 миллион рублей», – подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на пресс-конференции, посвященной проекту.

Она отметила, что в настоящее время к программе подключились 1836 организаций, среди которых 545 театров и 574 музея как федеральных, региональных, муниципальных, так и частных. Общее количество событий, включенных в афишу «Пушкинской карты», достигает 14 тысяч.

Ольга Любимова также рассказала о первой десятке регионов, в которых чаще всего покупают билеты по «Пушкинской карте». Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская область на третьем месте, далее – Республика Татарстан и Свердловская область. Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры. Второе место занимает Театр МДМ, третье – Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов сообщил, о новых функциях, которые появились в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты», и о планируемых к введению опциях: об упрощении процесса регистрации и возможности авторизации без покупки билетов граждан старше 22 лет, которые не входят в целевую категорию проекта.

«За первую неделю мы получили 2 миллиона скачиваний приложения, а в настоящий момент набралось уже почти 3,5 миллиона установок. Большая часть приходится на операционную систему Android – примерно две трети», – отметил Олег Качанов.

Президент – председатель правления АО «Почта Банк» Дмитрий Руденко, в свою очередь, поделился пользовательской статистикой: из общего количества участников программы 45% карт было выпущено в Москве, 53% пользователей – старше 18 лет, 66 % – девушки, 6% держателей карты уже полностью реализовали сумму, зачисленную на «Пушкинскую карту». При этом он отметил, что максимальная покупка составила 3 тысячи рублей, минимальная – 30 рублей.

«Если говорить о первых днях работы, только 2 сентября АО «Почта Банк» выпустило более 750 тысяч онлайн-карт. Это совершенно поражающая цифра. Уверен, что ни в России, ни в мире ни один банк еще не выпускал такое количество карт онлайн за один день. Сегодня происходит выпуск порядка 30–50 тысяч карт ежедневно», – сообщил Дмитрий Руденко.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

«Пушкинская карта» будет выдаваться молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На четыре месяца текущего года на карту зачислено 3 тысячи рублей. В следующем году номинал составит 5 тысяч рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 миллиона человек. Подать заявку на участие можно на портале «Госуслуги». Карта будет доступна в электронной версии для гаджетов, а также появится и как пластиковая карта.