Расплакавшуюся во время операции пациентку заставили доплатить 800 рублей за слезы

Вадим Карасев

В США медик вписал пациентке 11 долларов (примерно 800 рублей) за проявление эмоций в счет за удаление родинки. Женщина провинилась тем, что просто заплакала в ходе операции, сообщает Mirror.

О произошедшем рассказала сама женщина, опубликовав в твиттере фотографию полученного счета, который возмутил пользователей Сети.

"Удаление родинки: 223 доллара. Плач: доплата", - говорится в документе. Пациентке пришлось доплатить дополнительные деньги за так называемые "краткие услуги".

Как писал NEWSTES, ранее пьяный мужчина заблудился в лесу и отправился искать самого себя.