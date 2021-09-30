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Россия оказалась в пятерке лидеров по безналичной оплате

Россия оказалась в пятерке лидеров по безналичной оплате

Россия за время пандемии вошла в число пяти стран с крупнейшими объемами безналичных расчетов за товары и услуги. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем интернета, опубликованном на сайте правительства.

"Мы движемся в верном направлении, прислушиваясь к потребностями и нуждам людей, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной. Большую роль в ускорении процесса цифровой трансформации сыграла и пандемия. За этот период Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных платежей в пользу безналичных. Сегодня практически везде мы можем расплатиться за считанные секунды, приложив просто карту или телефон к аппарату", - заявил Чернышенко.

Он отметил, что доступность цифровых технологий остается среди основных приоритетов государства, что приносит весомые результаты. Так, Россия входит в топ-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает 1-е место по дешевизне безлимитного интернета. По данным вице-премьера, 100 млн россиян ежедневно пользуются интернетом, с каждым годом эта цифра растет.

"Мы делаем огромные шаги в цифровизации самых важных сфер жизни – будь то образование, медицина или возможность онлайн решить повседневные вопросы: получить выписку или подать документы на права. По данным ряда исследований за 2021 год, портал "Госуслуги" занимает 4-е место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления", - добавил Чернышенко.

Он напомнил о планах Минцифры до конца 2021 года обеспечить качественный интернет во всех российских школах и других социально значимых организациях. Правительство, по слова вице-премьера, также уделяет должное внимание вопросам кибербезопасности и защиты детей в интернете.

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По материалам: uposters.ru

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