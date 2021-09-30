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С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ

С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ

С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены увлекательные программы для подготовки школьников к единому государственному экзамену. Роль проекта «Россия – Моя история» в популяризации отечественной истории обсудили на первом заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Мероприятие прошло под председательством помощника президента России Владимира Мединского.

Участники дискуссии отметили, что работа по историческому просвещению имеет два основных направления: формирование у граждан России, прежде всего молодежи, твердых базовых представлений о прошлом страны и противодействие системным попыткам фальсификации отечественной истории, предпринимаемым из-за рубежа. В связи с этим в ходе заседания внимание уделено текущей ситуации с преподаванием истории в средних школах и учебных заведениях среднего профессионального образования, мерам по популяризации истории отраслей науки и техники России. Участники заседания обратили внимание на необходимость совершенствования преподавания региональной истории, поддержки русских школ за рубежом и организации новых форматов взаимодействия историков России и стран ближнего зарубежья.

Обсуждались также вопросы поддержки исторической тематики в культуре, искусстве и кинематографе.

Отдельно в ходе заседания затрагивался вопрос применения норм Федерального закона от 1 июля 2021 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Подтверждено, что его нормы не должны распространяться на произведения, созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях.

По итогам встречи принят ряд решений. В частности, Межведомственная комиссия сформирует рабочие группы по направлениям своей деятельности и подключится к работе по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано использовать положительный опыт всероссийской программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» для поддержки школьного познавательного туризма.
Минюсту России совместно с Генпрокуратурой России, МВД России и Следственным комитетом России с участием РИО, РВИО и Российского книжного союза предложено выработать рекомендации по применению норм Федерального закона № 280-ФЗ и довести их до отраслевого сообщества. 

В ходе первого заседания был сформирован президиум Комиссии. В него вошли директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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