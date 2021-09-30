Саркози приговорили к году тюрьмы

Вадим Карасев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года и приговорил к году тюремного заключения, передает AFP.

По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных PR-агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Обвинения по этому делу предъявлены 14 фигурантам. Саркози заявлял о своей невиновности опровергал превышение расходов во время кампании.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы, еще шести условного заключения и штрафу в размере €3750. Сам экс-президент на оглашение приговора не пришел. Бывшего президента в суде представлял его адвокат Тьерри Эрзог.



