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Счётные палаты в регионах получат больше самостоятельности

Счётные палаты в регионах получат больше самостоятельности

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Контрольно-счётные органы муниципальных образований и городских округов получат права юридического лица автоматически, без предварительного одобрения представительными органами власти. Соответствующий закон вступает в силу 30 сентября.

По умолчанию права юрлиц получат все образования в статусе муниципального района, а также муниципального или городского округа. Это будет способствовать повышению гарантий независимости и самостоятельности контрольно-счётных органов муниципалитетов, а значит, и более эффективной их работе, отмечал при рассмотрении законопроекта один из его авторов, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Контрольно-счётные органы получат новые полномочия. Им могут разрешить проводить оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития региона или муниципального образования, предусмотренных соответствующими документами стратегического планирования.


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Штатная численность контрольно-счётного органа будет устанавливаться по представлению его председателя с учётом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения его организационной и функциональной независимости.

Кроме того, органы госвласти региона и представительные органы муниципального образования смогут собственными нормативными правовыми актами определять должности государственной гражданской службы субъекта или должности муниципальной службы, которые относятся к инспекторским.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#деньги #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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