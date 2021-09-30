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СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам

СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам

Клубы РПЛ планируют выдвинуть вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину, если он не покинет свой пост по собственному желанию. Это может произойти 5 октября на общем собрании Премьер-лиги, пишут СМИ. 

По информации источников, клубы имеют вопросы к руководству, поэтому была поднята тема смены руководителя. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из глав команд РПЛ. Сейчас в качестве кандидата рассматривается Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет лиги.

Сергей Прядкин занял должность президента организации в ноябре 2007 года. Также он является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Его предшественниками на посту были Михаил Воронцов (2006–2007), Юрий Заварзин (2004–2006), Евгений Гинер (2003–2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001–2003).

Ранее Ruposters писал, что Карпин поспорил с Путиным о легионерах в РПЛ.

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По материалам: uposters.ru

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