СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Вадим Карасев

Вице-президент Сбербанка, бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве, ее подозревают в хищении 50 млн рублей. У нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Следователи также намерены проверить госконтракты, которые были заключены при ее участии.

"Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который она возглавляет в качестве гендиректора. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза установила, что отчеты по проводимым научным исследованиям были сфальсифицированы.

По данным агентства, обыски состоялись у окружения Раковой, в частности у бывшего руководства ФНФРО и экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Как уточняется, люди, работавшие с ней в министерстве, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка; у них тоже состоялись обыски дома и в рабочих кабинетах.



