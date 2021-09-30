Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Вице-президент Сбербанка, бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве, ее подозревают в хищении 50 млн рублей. У нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Следователи также намерены проверить госконтракты, которые были заключены при ее участии.

"Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который она возглавляет в качестве гендиректора. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза установила, что отчеты по проводимым научным исследованиям были сфальсифицированы.

По данным агентства, обыски состоялись у окружения Раковой, в частности у бывшего руководства ФНФРО и экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Как уточняется, люди, работавшие с ней в министерстве, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка; у них тоже состоялись обыски дома и в рабочих кабинетах.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
СМИ: вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
Гороскоп на октябрь 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович, Елена Перминова и другие на показе Balmain
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Милла
Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»
Названы 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»
Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской области
Первый школьный технопарк «Кванториум» открылся в Архангельской
В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства
В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка:

Топ на сегодня

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя

Еще по теме

СМИ сообщили об объявлении бывшего сенатора Лебедева в федеральный розыск
Задержанная по делу о «Боярышнике» замминистра Иркутской области отпущена на свободу
Глава «Справедливой России» в Казани стала фигурантом дела о мошенничестве
На и.о. премьера Дагестана завели дело о хищении из бюджета