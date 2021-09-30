Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года

Вадим Карасев

Любая, даже самая рутинная мелочь, будет приносить удовольствие и удачу, если согласовать ее выполнение с лунным календарем. В нем отражены рекомендации астрологов, которые помогут превратить обыденную процедуру подстригания ногтей в ритуал по привлечению счастья.

Крепкие и красивые ногти — результат кропотливой работы, поэтому так важно учитывать каждую мелочь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать благоприятное время, когда энергетика Луны и созвездий способна помочь в достижении нужных результатов. Рекомендации на октябрь 2021 года помогут оставаться привлекательными и привлечь в жизнь позитивные события.

1, 2 октября: стричь ноготки под влиянием убывающей Луны во Льве — не лучшая затея. Ногти будут отрастать медленно и будут подвержены ломкости. В эти дни за ними лучше поухаживать с использованием масел, чтобы они были крепкими и красивыми.

3, 4 и 5 октября: стареющая Луна перемещается в созвездие Девы. Эти дни подходят для оздоровительных процедур: массажа рук, парафиновых ванночек, обрезания кутикул. Стричь ногти в это время чревато привлечением финансовых трудностей.

6, 7 октября: в Новолуние 6 октября стрижка ногтей будет не лучшей идеей: из-за ослабленного биополя есть риск отстричь свою удачу. Привлечь позитивные перемены и стать увереннее поможет стрижка ногтей, выполненная во время роста Луны в Весах.

8, 9 октября: во время пребывания растущей Луны в созвездии Скорпиона маникюр делать нежелательно. Ранки, оставленные острыми инструментами, будут заживать долго, а неправильно подстриженные ноготки могут врастать, причиняя сильный дискомфорт.

10, 11 октября: рост Луны в Скорпионе — отличное время для того, чтобы придать новую форму ноготкам. Закругленная принесет удачу в ведении переговоров, а острая поможет выйти из тени конкурентов. Астрологи рекомендуют стричь ноги с утра, чтобы зарядиться энергией удачи на весь день.

12, 13 октября: Луна набирается сил в Знаке Козерога. Стрижка ногтей в эти дни поможет защититься от негативной энергетики. Подстричь ногтевые пластины можно как дома, так и записавшись к мастеру ногтевого сервиса, чтобы провести комплексный уход.

14, 15 октября: под влиянием растущей Луны в Водолее стрижку ногтей лучше отложить. В эти дни велик риск оказаться после этой процедуры заложниками плохого настроения и даже головных болей.

16, 17 и 18 октября: рост Луны продолжается в Рыбах, и все эти дни подходят для стрижки ноготков. 16 числа астрологи рекомендуют стричь ногти после заката, чтобы стать обаятельнее. 17 и 18 октября стрижка ногтевых пластин поможет стать незаметными для врагов и повысит самоуверенность.

19, 20 октября: Луна перемещается в созвездие Овна, и 20 октября наступит Полнолуние. Оба этих дня не подходят для манипуляций с ногтями. В этот период лучше заняться оздоровительными процедурами и профилактикой появления грибка.

21, 22 октября: Луна начинает убывать, на два дня перемещаясь в созвездие Тельца. Стрижка ногтей в этот период замедлит их рост, однако станет отличной подстраховкой от перепадов настроения.

23, 24 и 25 октября: это время стареющее ночное светило проведет в Близнецах. Стричь ноготки в этот период можно лишь при четком соблюдении правил безопасности: есть риск пораниться и занести инфекцию. 25 октября ноготки стоит подстричь тем, кто хочет обрести крепкую и взаимную любовь.

26, 27 октября: Луна в Раке — прекрасное время для заботы о своей внешности. Аккуратные ноготки с прозрачным покрытием усилят привлекательность, что особенно важно для тех, кто хочет найти свою любовь или укрепить отношения.

28, 29 и 30 октября: Луна продолжает убывать в созвездии Льва. Это время лучше всего подходит для ухаживающих процедур, сделать которые можно и в домашних условиях. Стрижка ногтей чревата привлечением мелких неурядиц.

31 октября: стареющая Луна в Деве несет отрицательную энергетику, которая не подходит для стрижки ногтей. Астрологи рекомендуют отказаться от маникюра и педикюра в пользу ухода и укрепления ноготков маслами и ванночками с морской солью.