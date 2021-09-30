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Учебник должен стать навигатором для школьника по миру знаний

Учебник должен стать навигатором для школьника по миру знаний

Автор учебников по истории для средней школы доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Данилов заявил, что цифровые аналоги не могут заменить привычные школьные учебники, при этом они позволят углубить знания и расширить кругозор учащихся. 

«Учебник должен стать не только навигатором для школьника по миру знаний, но также показать ему путь к другим источникам информации. Правильно работать с учебником должен научить учитель, а также научить анализировать попадающуюся информацию об исторических событиях», – он в эфире онлайн-программы «Образовательная среда». 

Эксперт убежден, что учебник есть и остается основным инструментом учителя, он может дать системное представление об истории того или иного периода, а вот получить дополнительную информацию об эпохе в целом и конкретных событиях или личностях можно и из других источников: с образовательных платформ, из музеев, книг или фильмов. При этом важно, чтобы контент этих источников был проверенным и корректным. 

По словам специалиста, нужно провести ревизию библиотечного фонда школ и посмотреть, из каких учебников он сейчас состоит. При этом обязательно следует оценивать, какую информацию можно взять из старых учебников, чтобы она пригодилась современным ученикам. 

Кроме того, стоит очень внимательно относиться к региональным учебникам и активнее включать их в работу.

«Необходимо комплексно изучать всемирную историю, историю страны и региональную историю: они все взаимосвязаны. Из местных событий составляется история всего государства, поэтому учебникам  по региональной истории надо уделять внимание при изучении истории как школьного предмета», – уточнил эксперт.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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