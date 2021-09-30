В БГПУ откроются технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический «Кванториум»

В Благовещенском государственном педагогическом университете в декабре откроется межфакультетский технопарк универсальных педагогических компетенций, сообщает газета «Амурская правда».

Технопарк будет создан по президентской программе «Учитель будущего поколения России» и разместится в восточном крыле центрального корпуса университета. Межфакультетский технопарк в БГПУ станет одним из 33 технопарков универсальных педагогических компетенций, которые планируется открыть в педвузах по всей стране.

«Технопарк педагогических компетенций – это совершенно новый подход к подготовке будущих учителей. Не секрет, что материальная база педвузов порой отстает от оснащения школ. Приходя на работу в образовательное учреждение, молодые педагоги не всегда умеют использовать имеющееся оборудование и не готовы к возникающим педагогическим ситуациям. В то же время современные цифровые технологии открывают перед учителем новые возможности для передачи знаний. В технопарке педагогических компетенций, который появится в нашем вузе, откроется несколько лабораторий. Одна из них — лаборатория геймификации, где погружение в профессию будет происходить с применением игровых методик. Также будет создана лаборатория VR-технологий, программное обеспечение которой поможет сформировать у педагога навыки для решения различных нестандартных ситуаций», – сказала ректор БГПУ Вера Щекина.

Она подчеркнула, что современный педагог должен уметь работать с родителями, с детьми, у которых имеются особые потребности, а также с одаренными детьми, а технопарк поможет сформировать у студентов необходимые для этого профессиональные компетенции.

Одновременно в технопарке будут созданы лаборатория генетики, а также лабораторно-учебный комплекс по изучению основ физиологии человека и другие современные пространства для обучения. В общей сложности лаборатории технопарка займут площадь свыше 500 квадратных метров.

Кроме этого, в БГПУ готовится к открытию педагогический технопарк «Кванториум», который создается по нацпроекту «Образование». Подобные технопарки в этом году будут открыты всего в 11 педвузах по стране. «Кванториум» амурского педуниверситета разместится рядом с Детским научно-образовательным центром БГПУ. В нем откроются лаборатории технологической направленности, естественно-научного направления и студия звуко- и видеозаписи. Открытие «Кванториума» запланировано на ноябрь текущего года.