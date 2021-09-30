В четырех школах Усть-Донецкого района Ростовской области открыли центры «Точка роста»

В четырех школах Усть-Донецкого района Ростовской области открыли центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание Don24.

Центры открыты в рамках нацпроекта «Образование».

Отмечается, что усть-донецкие школы № 1 и 2, а также Мелиховская и Пухляковская школы закупили оборудование и мебель, провели оформление помещений в соответствии с фирменным стилем, обучили педагогов, провели ремонтные работы в кабинетах.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.