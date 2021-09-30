В ГУ МВД опровергли заявления КПРФ, назвав их попыткой политизировать законные действия полиции
Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве опровергла факты блокирования полицией московских офисов, связанных с КПРФ. Официальное заявление на этот счет опубликовано на портале "МВД Медиа".
"В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали о двух гражданах (Иванов и Биджев), которые заперлись в офисах КПРФ, чтобы избежать ответственности за призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом полицейские не блокировали здания и внутрь не входили. Уточняется, что в отношении Биджева составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").