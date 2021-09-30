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В ГУ МВД опровергли заявления КПРФ, назвав их попыткой политизировать законные действия полиции

В ГУ МВД опровергли заявления КПРФ, назвав их попыткой политизировать законные действия полиции

Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве опровергла факты блокирования полицией московских офисов, связанных с КПРФ. Официальное заявление на этот счет опубликовано на портале "МВД Медиа".

"В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали о двух гражданах (Иванов и Биджев), которые заперлись в офисах КПРФ, чтобы избежать ответственности за призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом полицейские не блокировали здания и внутрь не входили. Уточняется, что в отношении Биджева составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности"


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По материалам: uposters.ru

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