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В Иркутской области в Боханском педколледже имени Д. Банзарова открыли новые мастерские

В Иркутской области в Боханском педколледже имени Д. Банзарова открыли новые мастерские

В Боханском педагогическом колледже имени Д. Банзарова в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» открыли новые мастерские. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Иркутской области.

Студенты будут обучаться по четырем компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа».

«В ближайшие годы в Иркутской области продолжится реализация национального проекта. Всего с 2022 по 2024 год регион получит из федерального бюджета 201 миллион рублей на создание 42 мастерских под востребованные в экономике региона направления подготовки кадров: машиностроение, здравоохранение, дорожное строительство, социальная сфера и другие», – заявила заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В колледже обучается около 400 студентов по пяти специальностям. Оборудованные в рамках «Образование» мастерские позволят обновить содержание и формы реализации образовательных программ в колледже. 

«Сфера профессионального образования – одна из самых быстро меняющихся и развивающихся в системе регионального образования. За последние несколько лет спрос на среднее профессиональное образование сильно возрос среди молодежи и ее родителей. В высококвалифицированных рабочих кадрах остро нуждаются работодатели. Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» дает нам возможность достойно на эти запросы отвечать», – сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в семи техникумах и колледжах Иркутской области созданы 25 мастерских, оснащенных современным оборудованием и ориентированных на новейшие технологии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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