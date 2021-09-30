В Кисловодске с 4 по 8 октября пройдет II Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

В Кисловодске с 4 по 8 октября пройдет II Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, в нем примут участие представители 41 региона страны, успешно прошедшие отборочные этапы, сообщает пресс-служба Администрации Кисловодска.

Фестиваль ГТО приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организатором мероприятия является Министерство спорта Российской Федерации.

«Долгожданный семейный фестиваль ГТО состоится, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы, наконец, собраться всем вместе. Сегодня физкультура и спорт как никогда популярны, и мы рады тому количеству семей, которые приняли участие в отборочных этапах готовящегося всероссийского мероприятия. Наш фестиваль объединяет детей и родителей всех возрастов, чтобы напомнить, как важно проводить время вместе», – отметил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

В состав каждой команды входят четыре человека: один ребенок, его родители, а также один старший член семьи (бабушка или дедушка). Таким образом, семейный Фестиваль ГТО позволит охватить следующие возрастные группы:

– ребенок (девочка или мальчик): 9–10 лет (II ступень комплекса ГТО);

– мать и отец: 25–49 лет (VI, VII и VIII ступени комплекса ГТО);

– бабушка или дедушка: 50–69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.