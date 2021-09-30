В Красноярском крае откроется технопарк универсальных педагогических компетенций

В Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева появится уникальный технопарк педагогических компетенций. Здесь будут заниматься учителя и школьники региона, они будут создавать научные проекты и работать с современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В декабре этого года в Красноярском крае откроется технопарк универсальных педагогических компетенций.

По решению комиссии Министерства просвещения Российской Федерации технопарки появятся в 33 педагогических вузах. Красноярскому педуниверситету на работы по созданию технопарка выделено 155 миллионов рублей: будут осуществлены дизайн площадки, отделка и ремонт помещений, закупка современного оборудования.

Планируется работа по девяти направлениям: «Универсальный педагогический IT-кластер»; «Дизайн и виртуальная реальность»; «Нейрокогнитивные технологии и платформа «Мега-класс»; «Тестология и педагогические измерения»; «Фундаментальная физика и альтернативные виды энергии»; «Генетика и биотехнологии»; «Робототехника и программирование»; «Культура здоровья и физиология; практическая астрономия». Педагогический технопарк станет основой для создания в университете современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки будущих педагогов.

«Проект, в реализации которого наш университет принимает участие, называется «Учитель будущего поколения России». В лабораториях будут установлены оборудование по мехатронике и робототехнике, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры и еще десятки видов и наименований, о которых мы порой и не слышали», – рассказала и. о. ректора вуза Мария Холина.