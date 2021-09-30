В Москве 1 октября открывается онлайн-регистрация на школьные выпускные экзамены

В Москве 1 октября открывается онлайн-регистрация на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА): едином государственном экзамене (ЕГЭ), основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ), а также в итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Зарегистрироваться на экзамены могут школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций, а также выпускники прошлых лет. Заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно. На участие в ГИА-9 регистрация продлится до 1 марта», – сообщила руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Для регистрации на экзамены на портале mos.ru нужно воспользоваться услугой «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9-х классов», расположенной в разделе «Образование» в каталоге услуг. Учащиеся и выпускники в возрасте 14 лет и старше могут подать заявление самостоятельно, или это могут сделать их родители (законные представители). Если школьнику не исполнилось 14 лет, заявление подают только родители (законные представители). Воспользоваться услугой на mos.ru могут только зарегистрированные пользователи, у которых в личном кабинете указан СНИЛС.

При необходимости заявители смогут внести изменения в ранее поданное заявление или отозвать его также в электронном виде. Внести изменения в заявление на участие в ГИА-11 участники могут до 1 февраля включительно, на участие в ГИА-9 – до 1 марта включительно, итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку – не позднее чем за две недели до даты проведения.