В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории

С 4 по 6 октября в Москве будет проводиться Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории, который объединит более 300 педагогов из России, стран Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки.

Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Елена Саплина, член рабочей группы по подготовке и проведению конгресса, член совета Ассоциации учителей истории и обществознания, кандидат педагогических наук, автор учебников и методических пособий по истории, ведущий эксперт Московского центра качества образования.

«Мероприятие такого формата мы проводим впервые, нам важно послушать опыт коллег из других стран и поделиться своими разработками. В ходе форума конгресса будет много интересных секций, где будут обсуждаться актуальные вопросы изучения и преподавания истории», – информировала Елена Саплина.

Она сообщила, что 5 октября пройдет секция «История в школе: национальные традиции и инновации», на которой будет обсуждаться концепция преподавания истории в России и в других странах, соотношение региональной, национальной и всеобщей истории в школьных программах, базовый и углубленный уровень ее изучения в образовательных организациях, хронологические или тематические методы построения школьной программы по истории.

«Сегодня не все педагоги понимают, какими должны быть учебники, как преподавать историю на углубленном уровне, чему и как надо учить детей, как педагоги могут использовать музеи в своей работе», – сказала Елена Саплина.

Она отметила, что по итогам обсуждения будет принята резолюция, в которой зафиксируют все актуальные вопросы и предложения.

