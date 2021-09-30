Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории

В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории

В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории

С 4 по 6 октября в Москве будет проводиться Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории, который объединит более 300 педагогов из России, стран Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. 

Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Елена Саплина, член рабочей группы по подготовке и проведению конгресса, член совета Ассоциации учителей истории и обществознания, кандидат педагогических наук, автор учебников и методических пособий по истории, ведущий эксперт Московского центра качества образования.

«Мероприятие такого формата мы проводим впервые, нам важно послушать опыт коллег из других стран и поделиться своими разработками. В ходе форума конгресса будет много интересных секций, где будут обсуждаться актуальные вопросы изучения и преподавания истории», – информировала Елена Саплина. 

Она сообщила, что 5 октября пройдет секция «История в школе: национальные традиции и инновации», на которой будет обсуждаться концепция преподавания истории в России и в других странах, соотношение региональной, национальной и всеобщей истории в школьных программах, базовый и углубленный уровень ее изучения в образовательных организациях, хронологические или тематические методы построения школьной программы по истории. 

«Сегодня не все педагоги понимают, какими должны быть учебники, как преподавать историю на углубленном уровне, чему и как надо учить детей, как педагоги могут использовать музеи в своей работе», – сказала Елена Саплина.
Она отметила, что по итогам обсуждения будет принята резолюция, в которой зафиксируют все актуальные вопросы и предложения.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
В Москве пройдет Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка:
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу "Королевские кобры"
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над отношениями
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над

Топ на сегодня

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя

Еще по теме

Как преподавать историю в школах: опыт разных стран
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории
В Архангельске пройдет межрегиональный форум учителей истории
Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории