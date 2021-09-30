В ОП РФ подвели итоги конкурса детского и молодежного творчества «Славься, казачество!»

На площадке Общественной палаты России состоялось открытие выставки и подведение итогов всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Славься, казачество!», сообщает пресс-служба ОП РФ.

«Общественная палата РФ представляет гражданское общество всей страны, поэтому проведение здесь выставки особенно актуально. География конкурса очень широкая, а палитра настолько яркая, что охватывает разные стороны жизни казаков. Эта выставка важна еще и тем, что русский человек по своей сути творческий, у нас есть то, что хочется выразить начиная с детских лет. Для победителей оказаться в стенах палаты, получить награду и диплом, который они повесят на стену над кроватью, – это архиважно. Это может сформировать траекторию дальнейшего полета молодого человека или девушки», – сказал заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов.

По его словам, казачество сыграло важную роль в истории страны и очень важно, чтобы у людей, которые себя ассоциируют с казачеством, была возможность выразить это через творчество.

«Читая историю России, мы с вами понимаем, что развитие страны тесно связано с подвигами наших предков. Мы видим, что многое живет в генах, в желании людей и в традициях отцов и прадедов. Это большой мир, в который входят миллионы людей, ассоциирующие себя с казачьим наследием. Мы выступаем площадкой, чтобы молодые люди знали, что они не одиноки, что они нужны и могут творить. Возможно, кому-то их работы покажутся примитивными и они не войдут в коллекцию Третьяковской галереи, но их сделали ребята 8–10 лет, и кто знает, возможно, из этих маленьких художников вырастут великие творцы, которыми будет гордиться вся страна», – заявил Сергей Рудов.

Конкурс посвящен роли казачества в становлении российского государства, а также событиям, отражающим боевой подвиг, самобытную культуру, традиции и быт казачества. Главной целью конкурса является выявление и поощрение молодых людей, интересующихся историей казачества. Конкурс проходит в трех номинациях, таких как живопись, графика и киновидеотворчество. В 2021 году на конкурс поступило 274 работы из 24 регионов РФ и Луганской Народной Республики.