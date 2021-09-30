В Подмосковье стартовал VII региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Подмосковье стартовал VII региональный чемпионат «Абилимпикс», сообщает Министерство образования Московской области.

«В Подмосковье стартовал VII Московский областной чемпионат «Абилимпикс». В течение двух дней на 36 площадках региона будут проводиться соревнования по 88 компетенциям, в которых примут участие свыше 800 человек: студенты, специалисты и школьники», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Заместитель председателя областного Правительства отметила, что движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года.

«Наши участники традиционно демонстрируют высокие результаты. Уверена, что и в этом году у них получится в лучшем виде продемонстрировать свои навыки и умения. Победители областного чемпионата представят нашу область на национальном чемпионате. В прошлом году команда региона заняла там третье общекомандное место. Это большое достижение, но нам есть к чему стремиться. Желаю всем удачи!» – отметила Ирина Каклюгина.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.