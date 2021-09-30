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В Польше назвали врага Европы опаснее России

В Польше назвали врага Европы опаснее России

Депутат Европарламента от Польши Изабела Клоц заявила, что энергетическая политика Евросоюза привела к тому, что у Европы появились серьезные враги – морозы и нищета. В колонке для wPolityce.pl она раскритиковала действия Брюсселя по части "хаотичной принудительной трансформации в сфере энергетики".

"Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты. Руководство некоторых стран европейского сообщества опасается также реакции своих граждан", – говорится в статье.

Клоц предсказывает, что рост цен электроэнергии приведет к более тяжелым последствиям, чем считается сейчас, и распространится не на одну конкретную страну, а на всю Европу. Пока ситуация ухудшается, лидеры некоторых европейских стран не видят истинной причины – одни списывают все на погоду (хотя зимы в последние годы достаточно мягкие), а другие не решаются указать на ненадежность возобновляемых источников энергии.

Евродепутат также пожаловалась на "диверсионные действия России", но не стала возлагать всю вину на Москву – проблема заключается лишь в том, что газ больше не может служить спасательным кругом, поскольку "дорожает еще быстрее, чем электричество".

Сложно поверить, что перебои в поставках связаны с техническими проблемами в транспортных сетях Газпрома. Москва просто подает Европе сигнал, что нужно как можно быстрее запустить "Северный поток 2".

28 сентября цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров, установив новый исторический рекорд. На следующий день "Газпром" остановил продажи газа на 2022 год.

Как сообщал Ruposters, ранее посол США в Москве потребовал увеличения транзита газа через Украину вместо использования СП-2.

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По материалам: uposters.ru

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