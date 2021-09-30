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В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства

В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах вегетарианства

11:12  Автор: Александра Гуляева



У вегетарианцев реже развивается сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, атеросклеротические изменения сосудов, желчекаменная болезнь и другие заболевания. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что у вегетарианцев уменьшается риск заболеваний, основную роль в которых играет избыточное поступление продуктов животного происхождения — мяса, сала, масла.

Также сообщается, что вегетарианцы в общей своей массе чаще ведут здоровый образ жизни — не употребляют табак и алкоголь, больше двигаются. «Во многом это причина того, что вегетарианцы в среднем обладают более крепким здоровьем, поэтому ошибочно предполагать, что это заслуга только соблюдения определённого рациона питания», — уточняет Роспотребнадзор.

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Также ведомство указывает и на недостатки пищевых ограничений. Например, при веганстве — полном исключении из рациона продуктов животного происхождения — появляются риски развития белководефицитных состояний. «Растительный белок не полноценен по аминокислотному составу и даже в больших количествах не способен компенсировать отсутствие животного белка», — сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, при таком питании возможно развитие дефицита витаминов В12, D и микроэлементов — кальция, цинка, железа, фосфора, йода, селена. Также есть риск развития дефицита по жирам и, следовательно, холестерину, который абсолютно необходим для полноценного функционирования нервной системы.

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Роспотребнадзор не рекомендует исключать из рациона пищу животного происхождения детям до окончания пубертата, беременным и кормящим женщинам, людям в период восстановления после операций.

«Веганство же, как исключительно растительный рацион, требует очень грамотного составления, под контролем специалиста по питанию (диетолога или нутрициолога), и предварительного обследования для выявления возможных противопоказаний», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее врач рассказал, что пища животного происхождения — основной источник жирных кислот Омега-3, железа и кальция. По его словам, приемлемыми для вегетарианцев источниками Омега-3 могут быть льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи.



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По материалам: pnp.ru

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