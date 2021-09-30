В сети сравнивают образы Кейт Миддлтон и принцессы Дианы на премьерах фильмов о Джеймсе Бонде

Вадим Карасев

Выход 39-летней Кейт Миддлтон вчера на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне произвел настоящий фурор! Герцогиня Кембриджская затмила всех кинозвезд и сама была похожа на настоящую кинодиву в золотом платье Jenny Packham.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сегодня все продолжают обсуждать наряд Кейт, а еще сравнивают его с нарядом принцессы Дианы на премьере другого фильма о Джеймсе Бонде — "Вид на убийство" 1985 года, где главного героя еще играл Роджер Мур. Пользователи сети уверены, что свой модный выбор Миддлтон сделала неслучайно и таким образом хотела почтить память принцессы Дианы и отдать ей дань уважения.





Принцесса ДианаКейт Миддлтон

Конечно, платья не идентичны по крою: у Кейт это платье с кейпом, расшитое пайетками, у Дианы было плиссированное серебристое ламе. Но общие черты, безусловно, есть. Так, стоит отметить драпировку в районе живота, линию декольте и, конечно, блеск нарядов.









Напомним, что наряд герцогини Кембриджской был создан на заказ — в оригинальной модели бренда стоимостью 2 800 фунтов стерлингов отсутствовал кейп. Свой образ Кейт также дополнила серьгами пакистанского бренда Onitaa, которые она впервые надевала, когда посещала эту страну в рамках королевского тура, и туфлями Aquazzura.









К слову, отсылка к Диане далеко не единственный модный намек, который можно рассмотреть в образе Кейт. Так, золотистые платья очень любит королева Елизавета II — в них она появлялась на приемах и когда была еще совсем молодой, и в более зрелом возрасте.





Королева Елизавета II в 1963 годуКоролева Елизавета II в 2000 годуНадя Бесчетникова