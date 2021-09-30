В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»

В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт – 2021», инициированного областным Департаментом труда и занятости населения, сообщает издание «Томский Обзор».

Открытие состоялось в гибридном формате: для всех школьников в режиме онлайн одновременно на 20 томских площадках, для компаний-участников очно в кадровом центре «Работа России».

«Хочу сказать большое спасибо компаниям, которые присоединились к проекту. Без вас его бы не было. У меня есть надежда, что онлайн-формат позволит присоединить компании не только из Томска, но и из других городов. Я хорошо помню некоторых ребят из первого года нашего проекта, которые поначалу даже не могли представить, что IT-сфера их заинтересует. В результате некоторые попробовали себя в качестве тестировщиков в томских компаниях, а кто-то после выбрал специальность, связанную с IT, при поступлении в вуз», – сказала начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Участие в третьем сезоне проекта принимают 338 учащихся 8–10-х классов из 14 томских школ.

Мероприятия «IT-старт – 2021» будут проходить в два этапа: с октября по декабрь 2021 года и с февраля по апрель 2022 года.

Проект «IT-старт» стартовал в 2018 году. За это время участие в нем приняли 700 томских школьников. В рамках проекта будущие работодатели из сферы IT знакомят подростков с вариантами профессионального развития в этой среде, современными профессиями и необходимыми компетенциями для сотрудников компаний.