Власти Москвы заявили о готовности медицины к текущему всплеску COVID-19

Вадим Карасев

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сомневается, что тема новых коронавирусных ограничений сейчас актуальна, — говорить о таком сценарии развития событий преждевременно, считает он.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Немерюк заметил, что, хотя рост числа случаев заболевания и фиксируется, медслужба к такому достаточно хорошо подготовлена.

Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5–3,5 тысячи. Медицина к этому всплеску готова.

Немерюк добавил, что ношение масок никто не отменял — эту процедуру утвердили медики и закрепил своими указом мэр Сергей Собянин. То, что происходит сейчас, — это ужесточение мер против предприятий, которые этот указ игнорировали.

"Их будут как штрафовать, так и, вероятно, по решению суда приостанавливать их деятельность. Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе", — пояснил он.

Несколькими днями ранее в столице решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе, не ужесточая притом сами меры. Немерюк напомнил, что для заведений общепита предусмотрены санкции за нарушение мер профилактики — штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до трех месяцев.



