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Володин рассказал, на сколько обновилась Госдума VIII созыва

Володин рассказал, на сколько обновилась Госдума VIII созыва

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


16:00  Автор: Ольга Шульга



В Госдуму VIII созыва избрались 218 новых депутатов, 232 парламентария сохранили свои мандаты, рассказал журналистам председатель Государственной Думы VII созыва Вячеслав Володин.  Таким образом, состав палаты обновился на 48,5 процента.

«Единая Россия задаёт тренд в обновлении. Состав фракции также обновился на 48,5 процента», — сказал спикер.

По словам Володина, обновление фракции КПРФ составило 40,4 процента, ЛДПР — 33,3 процента, «Справедливой России» — 51,9 процента (в новом созыве Госдумы фракция будет называться «Справедливая Россия — За правду»). Также в Госдуме VIII созыва будет работать фракция «Новые люди».

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Еще три партии не преодолели пятипроцентную планку на выборах, но их одномандатники победили в своих округах. По одному креслу в Госдуме будет у «Родины», Партии Роста и Гражданской платформы.

В России  17-19 сентября прошли выборы разных уровней, в том числе депутатов Государственной Думы. В итоге «Единая Россия» получила 324 места (по итогам прошлых выборов 343); КПРФ — 57 (42), ЛДПР — 21 (39); «Справедливая Россия — За правду» — 27 (23).  «Новые люди» получили 13 мест. У «Гражданской платформы», «Родины» и Партии роста по одному мандату,  пять мандатов у самовыдвиженцев.



#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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