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Вышел новый постер фильма "Дом Gucci": Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие

Вышел новый постер фильма "Дом Gucci": Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие

Перед выходом нового фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" создатели картины продолжают подогревать интерес к ней. На днях они представили новый постер картины, на котором запечатлены все главные персонажи: Леди Гага и Адам Драйвер в образах Патриции Реджани и Маурицио Гуччи, неузнаваемый Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс.

Постер выполнен в темных тонах, как бы намекая зрителю, что его ждет очень запутанная и загадочная история. Леди Гага предстает по центру в темно-синем платье, шляпке-вуали и с рубиновой помадой на губах.


Джаред Лето, Аль Пачино, Леди Гага, Адам Драйвер, Джереми Айронс в фильме "Дом Gucci"

Мировая премьера картины состоится 24 ноября, а через день после этого фильм на больших экранах смогут оценить российские зрители. Новый фильм Ридли Скотта расскажет об убийстве главы модного дома Gucci и внука основателя марки Маурицио Гуччи, которое в 1995 году организовала его жена Патриция Реджани. Роль Патриции в новой ленте досталась Леди Гаге, а Адам Драйвер сыграл Маурицио Гуччи.


Леди Гага и Адам Драйвер на постере фильма "Дом Gucci"

Фильм основан на реальных событиях. За убийство мужа Патриция Реджани была приговорена к 29 годам лишения свободы. В тюрьме она в итоге провела 18 лет и в 2016 году была досрочно освобождена из тюрьмы за хорошее поведение. Сама Патриция не в восторге от того, что в картине ее сыграет Леди Гага: по мнению вдовы Маурицио Гуччи, актрисе стоило бы проявить должный такт и пообщаться с ней, чтобы узнать другую сторону истории.


Леди Гага в фильме "Дом Gucci"
Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Gucci"Джаред Лето сыграет в фильме двоюродного брата главного героя Паоло Гуччи. Актеру приходилось на съемках каждый день перевоплощаться в лысеющего и грузного наследника модной империи. Старания гримеров не прошли зря: в этом образе Джареда невозможно узнать. В картине появится и Сальма Хайек. Актриса сыграла близкую подругу Патриции Реджани, ясновидящую Пину Ауриемму, которая также участвовала в организации покушения на Маурицио Гуччи.


Джаред Лето на постере фильма "Дом Gucci"



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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