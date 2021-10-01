Андрей Губин рассказал о несложившейся личной жизни и тяжелой болезни: "Я одной ногой в могиле"

Вадим Карасев

В начале нулевых исполнитель хитов "Лиза", "Ночь" и "Девочки как звезды" Андрей Губин неожиданно пропал с радаров. С тех пор о жизни звезды 1990-х мало что известно: он крайне редко дает интервью и появляется на телевидении и ведет затворнический образ жизни. На днях же Андрей Губин впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками: он появился в эфире радио "Комсомольская правда" и рассказал, чем занимается сегодня.





Андрей Губин

47-летний артист рассказал о неврологической болезни — левосторонней прозопалгии, — с которой борется уже много лет. Из-за нее Губину когда-то и пришлось покинуть сцену. Первые симптомы болезни начали проявляться у Андрея еще в подростковом возрасте. Сейчас же певцу приходится каждый день терпеть сильнейшие боли во всем теле. По словам Губина, иногда ему тяжело даже дышать, поэтому о возвращении на сцену он даже не задумывается.





В новом интервью Андрей признался, что живет один и сожалеет, что раньше ему не удалось создать семью. Губин также рассказал о своей последней влюбленности, а также заявил, что сейчас даже не рассчитывает, что у него когда-то появятся жена и дети. Главным препятствием на пути к личному счастью Андрей считает свою страшную болезнь, которая в первую очередь поражает мышцы лица:

Я люблю девушек по-прежнему — я еще вполне боеспособен, чтобы к ним приставать. Кто-то еще идет мне навстречу, кто-то не идет... Последний раз чувствовал себя влюбленным где-то полгода назад. Но нужно понимать: когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить по-настоящему. Он уже высосан изнутри всеми этими проблемами. Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет,

— выразил сожаление Губин.





Андрей также прокомментировал слухи о существовании у него внебрачных детей. Артист не стал отрицать, что в свое время имел сексуальные связи с поклонницами, однако при этом выразил уверенность в отсутствии у него наследников:

Да, я любил девушек, встречался с ними после концертов в разных городах. Но никто не просил от меня детей, даже в жены не просились — как-то не сложилось. А может, я и сам не хотел. Рано женятся только те, у кого нет выбора. У меня он был. А в 28 лет я уже ушел со сцены и начал заниматься здоровьем, которого сейчас уже совсем нет.





Андрей Губин в молодости

В сыновья Андрею Губину сейчас активно записывают молодого и популярного артиста Славу Марлоу. Многие поклонники 21-летнего музыканта отмечают его фантастическое сходство с юным Губиным и шутят, что Слава вполне мог бы оказаться его внебрачным сыном. Сам Андрей даже не слышал о существовании Славы Марлоу и, конечно же, отрицает их возможное родство.

Кто такая Слава Марлоу? А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои — всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты — я уже никому не верю,

— заявил Губин.





Андрей Губин в молодости





Слава Марлоу

Сейчас Андрей сосредоточен исключительно на собственном здоровье, а живет в основном на авторские гонорары, которые певцу выплачивают за то, что его песни крутят по радио. Губин также мечтает о переезде в свою четырехкомнатную квартиру с дизайнерской отделкой в центре столицы. Однако пока Андрей вынужден снимать подмосковный дом за 90 тысяч рублей в месяц. Причина в том, что в доме, где у певца есть квартира, уже который год ведется ремонт, а измученный болями во всем теле Губин нуждается в тишине и покое.





Яна Марковская