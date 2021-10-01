Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women

Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women

Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women

Вчера в Беверли-Хиллз состоялась ежегодная церемония Variety Power Of Women, которую проводят журнал Variety и телеканал Liferime. Гостями торжественного вечера стали Анджелина Джоли, которая пришла вместе с 16-летней приемной дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум, Дженна Дьюэнн и другие звезды.

В этом году на церемонии чествовали поэтессу Аманду Гордон, певиц Кэти Перри и Лорд, продюсера Ченнинг Данги и актрису Риту Морено. Их отметили за весомый вклад в благотворительность.

Во время мероприятия Джоли поднялась на сцену, чтобы представить Аманду Гордон, которая, по ее словам, покорила всю Америку на инаугурации Джо Байдена.

Молодая изящная женщина, которая смело поднялась на трибуну в день инаугурации. Не просто самый молодой, но и самый сильный голос, о котором мы могли бы попросить в тот момент,

— отметила Анджелина.

Стоит отметить, что последние годы Анджелина Джоли редко появляется на красных дорожках светских мероприятий — почти все время актриса посвящает своим детям и общественной деятельности. Впрочем, вчерашняя церемония как раз была ее частью. Для выхода в свет Джоли выбрала сдержанное длинное платье светло-коричневого цвета, а ее дочь — лук в стиле total white.


Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Анджелина Джоли с дочерью Захарой и Аманда Гордон


Кэти Перри и Орландо Блум


Дженна Дьюэнн


Хантер Шафер
Лорд
Ава Дюверней
Алисса Милано
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Гороскоп на октябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на октябрь 2021 года от Анжелы Перл
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» поделились секретами мастерства с донскими учителями
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» поделились секретами
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте золота в крупном размере
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя "великомучеником"
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II

Топ на сегодня

В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»
В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного
В Польше назвали врага Европы опаснее России
В Польше назвали врага Европы опаснее России
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери Клавдии
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены

Еще по теме

После слухов о помолвке: Орландо Блум и Кэти Перри на UNICEF Ball
Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке NBR Awards-2018
Орландо Блум и Кэти Перри ссорятся из-за домашних питомцев
Инсайдеры: Орландо Блум хочет детей от Кэти Перри