Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women

Вадим Карасев

Вчера в Беверли-Хиллз состоялась ежегодная церемония Variety Power Of Women, которую проводят журнал Variety и телеканал Liferime. Гостями торжественного вечера стали Анджелина Джоли, которая пришла вместе с 16-летней приемной дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум, Дженна Дьюэнн и другие звезды.

В этом году на церемонии чествовали поэтессу Аманду Гордон, певиц Кэти Перри и Лорд, продюсера Ченнинг Данги и актрису Риту Морено. Их отметили за весомый вклад в благотворительность.

Во время мероприятия Джоли поднялась на сцену, чтобы представить Аманду Гордон, которая, по ее словам, покорила всю Америку на инаугурации Джо Байдена.

Молодая изящная женщина, которая смело поднялась на трибуну в день инаугурации. Не просто самый молодой, но и самый сильный голос, о котором мы могли бы попросить в тот момент,

— отметила Анджелина.

Стоит отметить, что последние годы Анджелина Джоли редко появляется на красных дорожках светских мероприятий — почти все время актриса посвящает своим детям и общественной деятельности. Впрочем, вчерашняя церемония как раз была ее частью. Для выхода в свет Джоли выбрала сдержанное длинное платье светло-коричневого цвета, а ее дочь — лук в стиле total white.





Анджелина Джоли с дочерью ЗахаройАнджелина Джоли с дочерью Захарой и Аманда Гордон





Кэти Перри и Орландо Блум





Дженна Дьюэнн





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