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Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II

Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II

Барбадос решил выйти из-под власти британской короны. Парламент страны уже одобрил поправку к конституции, которая лишает королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова, передает агентство EFE.

В результате этого 30 ноября, в день 55-летней годовщины независимости от Великобритании, Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой. По словам премьер-министра Барбадоса Мии Моттли, власти приняли хорошо обдуманное решение, переговоры по этой поправке шли с 1998 года.

При смене формы правления государству не придется менять другие положения конституции. Также в стране проведут первые в ее истории президентские выборы.

Барбадос являлся колонией Великобритании с 1627 года и получил независимость в 1966 году. Главой государства была британская королева, представленная генерал-губернатором. Сам остров расположен в Карибском бассейне, на его территории проживает около 300 тысяч человек.

Ранее Ruposters писал, что королева Елизавета II решила подать в суд на своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

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По материалам: uposters.ru

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