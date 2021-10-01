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Блогеры в Париже: как Настя Ивлеева и Клава Кока проводят время на Неделе моды

Блогеры в Париже: как Настя Ивлеева и Клава Кока проводят время на Неделе моды

Этой осенью Недели моды вернулись к своему прежнему формату — большинство показов снова проходит в очном формате. А это значит, что в модных столицах снова кипит жизнь, фотографы высматривают в толпе инфлюенсеров, чтобы сделать эффектные фото стритстайла, ну а первые ряды на показах снова занимают звездные гости.

И встретить сейчас в Париже можно не только голливудских звезд вроде Деми Мур, которая прилетела на показ Chloe, или супермоделей, но и отечественных знаменитостей. Так, покорять французскую столицу своими модными луками приехали Настя Ивлеева и Клава Кока, одни из самых успешных блогеров в российском сегменте инстаграма.


Настя Ивлеева

Ивлеева, которая недавно запустила свое дрэг-шоу, уже давно пытается вписаться в интеллектуальную модную тусовку. Под присмотром стилиста Ксюши Смо, благодаря которой и стал меняться имидж блогера, Настя старательно одевается в винтажный люкс или молодые дерзкие марки, которые уже получили одобрение модной прессы и мировых инфлюенсеров вроде Charlotte Knowles. Также она всячески пытается продемонстрировать свой расширяющийся культурный кругозор, публикуя в инстаграме то снимки журнала "Сеанс", то фото с художественных выставок.



Поэтому и в Париже Настя отправилась на показ концептуальной шведской марки Acne Studios, ведь известно, что скандинавский стиль занимает особое место в сердцах ценителей моды. После показа Ивлеева сделала и фото с основателем и креативным директором марки Йонни Йоханссоном.


Настя Ивлеева с Йонни Йоханссоном

Клава Кока на показах пока замечена не была (но время достать пригласительные у нее еще есть), но тоже приехала в Париж не просто так. Судя по всему, звезда тиктока готовит коллаборацию с парфюмерным брендом Montale специально для российского рынка.


Клава Кока и Пьер Монталь



В Париже Клава уже встретилась с Пьером Монталем в его бутике и уже обсудила детали сотрудничества. Сам Монталь в России, к слову, уже тоже бывал — в 2017 году один из самых известных парфюмеров современности приезжал в Москву на открытие корнера его бренда в ЦУМе.


Клава Кока



Вместе с новыми лицами мы, конечно, видим на Неделе моды в Париже и вполне привычные. Елена Перминова, похоже, была так рада наконец вырваться на показы, что собиралась в спешке — ее образ в трикотажных микрошортах (хотя назовем вещи своими именами — трусах) бурно обсуждали в сети и у нас в блогах.

Вчера в Париж вырвалась и молодая мама Алеся Кафельникова. Модель уже успела заглянуть на одну из вечеринок в рамках Недели моды.


Елена Перминова


Карди Би, Тьерри Мюглер и Ирина Шейк


Ирина Шейк
Антуан Арно и Наталья Водянова
Алиса Вольская
Саша Лусс
Алеся Кафельникова


К слову, российские знаменитые гости были замечены и на Неделе моды в Милане. Так, Дарья Клюкина успела посетить показ Boss, а Юлия Снигирь заглянула на показ Giorgio Armani (с маркой актриса давно дружна).


Юлия Снигирь и Джорджио Армани
Юлия Снигирь
Дарья Клюкина



Ну что же, продолжаем следить за Неделей моды и ее гостями!


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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