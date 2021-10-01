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Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото

Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото

Спустя почти восемь месяцев после расставания и старта бракоразводного процесса 40-летняя Ким Кардашьян и 44-летний Канье Уэст продолжают активно участвовать в жизни друг друга. Так, вчера папарацци подкараулили пару во время их ужина с друзьями в популярном среди звезд ресторане Nobu в Малибу.


Канье Уэст и Ким Кардашьян с друзьями

Для появления на публике Ким выбрала яркий комбинезон фиолетового цвета, поверх которого накинула коричневый кожаный плащ. Образ Кардашьян дополняли ботильоны в тон комбинезону, черные солнцезащитные очки и длинная коса. Канье не стал выделяться и выбрал для ужина с друзьями черную футболку, брюки в тон и бейсболку.

Ким и Канье вместе с приятелями провели в ресторане несколько часов, а потом все вместе покинули его на белоснежном Rolls-Royce.


Это уже не первый раз, когда Ким и Канье проводят время вместе после объявления о разводе. В августе их уже видели в одной из закусочных в Малибу, а после этого Ким и вовсе поддержала экс-возлюбленного на его шоу в Чикаго. Там Кардашьян появилась перед публикой в свадебном платье из новой кутюрной коллекции Balenciaga.


Канье Уэст и Ким Кардашьян

Это выступление сразу же породило огромное количество слухов в сети. Многие решили, что номер Канье с самосожжением и последующим появлением Ким в свадебном наряде означает, что рэпер готов разобраться с ошибками прошлого и начать жизнь с матерью его четверых детей с чистого листа. Инсайдеры эти загадки подтверждают: по их словам, сейчас Уэст делает все, чтобы измениться и вернуть доверие Ким, с которой прожил в браке почти семь лет. Другие анонимные источники подчеркивают, что Ким открыта для возможного воссоединения с Канье и как раз по этой причине не торопится завершить бракоразводный процесс.


Канье Уэст и Ким Кардашьян с сыном Сейнтом
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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