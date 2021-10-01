Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в сортире" противников власти

Вадим Карасев

Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии, депутат палаты представителей, генерал-майор Олег Белоконев призвал "мочить в сортире" противников власти. Такое заявление он сделал на гражданской панихиде по офицеру КГБ, застреленному минчанином, чью квартиру 28 сентября штурмовали силовики.

По словам военачальника, это убийство — беспрецедентный случай цинизма и жестокости. Также Белоконева возмутили действия супруги стрелявшего, которая "спокойно все это снимала".

"Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?" — пришел в негодование депутат.

Надо жестче поступать с людьми, которые действуют "вне рамок закона", добавил он.

А мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как президент России Владимир Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было повадно никому.

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